В Петербурге разгулялся ветер

Сообщается, что ветер может достигать 18 метров в секунду.

В субботу, 25 января, во второй половине дня ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Из данных службы следует, что северо-западный ветер может достигать 18 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта для визуальной оценки силы (скорости) ветра такие порывы считаются "очень крепким" и часто предшествует шторму.

Такой ветер легко ломает сучья деревьев. небольшие хозяйственные вещи, затрудняет движение. Ради собственной безопасности стоит избегать рекламных щитов и шатких строений. а также оставлять машину в безопасном месте.

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