Россельхознадзор не пустил в Петербург 16 тонн польских яблок

Специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз в Петербург более 16 тонн яблок, прибывших из Польши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Зараженный товар нашли еще 10 января. К данному моменту опасные фрукты изъяты из плодоовощной базу и раздавлены при помощи трактора.

Известно, что яблоки хранились на складе. Их обнаружили в рамках совместной проверки Россельхознадзора и представителей Северо-Западного таможенного управления.

Напомним, что у ЗакСа проходит одиночный пикет в защиту парка Малиновка.

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