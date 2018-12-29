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Россельхознадзор не пустил в Петербург 16 тонн польских яблок
Сегодня, 15:50
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lesjasap

Россельхознадзор не пустил в Петербург 16 тонн польских яблок

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Специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз в Петербург более 16 тонн яблок, прибывших из Польши. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Зараженный товар нашли еще 10 января. К данному моменту опасные фрукты изъяты из плодоовощной базу и раздавлены при помощи трактора.

Известно, что яблоки хранились на складе. Их обнаружили в рамках совместной проверки Россельхознадзора и представителей Северо-Западного таможенного управления.

Напомним, что у ЗакСа проходит одиночный пикет в защиту парка Малиновка.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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