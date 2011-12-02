В Петербурге раздали нуждающимся 48 тысяч продуктовых наборов

В гуманитарный набор вошли продукты первой необходимости.

В Северной столице в рамках акции #МыВместе раздали нуждающимся 48 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщает Медиацентр Правительства города.

В соответствующий гуманитарный набор вошли крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция. За прошедшие сутки 1269 горожан получили такие наборы.

Со 2 октября в комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями поступило 2 935 заявок от пожилых и маломобильных горожан. Из них волонтеры выполнили 2 754 заявки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге участковым врачам помогают 139 автоволонтеров.

Фото: Piter.TV