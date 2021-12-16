В Петербурге расторгли сделку на покупку бывшего завода "Госметр" за 1,7 млрд рублей

Расторжение произошло по взаимному согласию сторон.

Стало известно, что группа RBI расторгла сделку о приобретении бывшей территории завода "Госметр" на Курской улице с . Предполагалось, что на его территории возведут ЖК бизнес-класса.

Как рассказали в группе RBI, расторжение произошло по взаимному согласию сторон, но подробности раскрывать не стали. Как пишет "Деловой Петербург", предложили лучшие условия по сравнению c озвученными руководителем RBI Эдуардом Тиктинским.

Напомним, что территорию бывшего завода "Госметр" компания приобрела в декабре 2021 года. Эксперты оценили сделку в 1,7 миллиарда рублей, а прибыль до 14 миллиардов рублей.

Фото: citywalls

