Петербургский "Каравай" приобрел подмосковный "Щелковохлеб"

Детали сделки не раскрывают.

Компания "Каравай" из Петербурга купила подмосковный завод "Щелковохлеб". Детали сделки не раскрывают. Об этом рассказали в пресс-службе "Каравая", пишет РБК.

"Каравай" – крупнейший производитель хлебобулочных изделий. Доля его продукции на рынке Северной столицы составляет более 30%. Мощность площадок составляет около 100 тыс. тонн в год. Выручка предприятия в 2022-м составила 7,5 млрд рублей.

"Щелковохлеб" производит порядка 68,2 тыс. тонн в год хлебобулочных и кондитерских изделий. Его деятельность в последние годы убыточна.

Ранее холдинг Москвы "Коломенский" приобрел хлебокомбинат Петербурга "Дарница".

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