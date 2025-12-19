В Петербурге расследуют поджог с гибелью голубей, павлинов и удавов

Ущерб на миллионы после пожара в доме на Кронверской улице.

В Санкт-Петербурге следствие устанавливает обстоятельства поджога помещения на Кронверской улице, где погибли декоративные голуби павлины и экзотические змеи.

В Санкт-Петербурге возбуждено дело в отношении мужчины, которого обвиняют в уничтожении имущества, жестоком обращении с животными, краже. Инцидент произошел в конце лета 2025 года. По данным следствия, мужчина приобрел на автозаправке канистру с бензином. После этого он проник на охраняемую территорию двора жилого дома на Кронверской улице. Одна из парадных оказалась не заперта, что позволило ему беспрепятственно войти в здание.

Используя дубликат ключа, обвиняемый открыл помещение, принадлежавшее другим лицам. Внутри он устроил поджог, в результате которого было уничтожено находившееся там имущество. В помещении хранились переноски для животных, комплект зимних шин, исторические костюмы для аниматоров, пылесос, онлайн-кассы с банковским терминалом, мебель в прихожей. Там же находились 24 декоративных голубя породы "Павлин", оцененные в 960 тысяч рублей, а также три удава породы "Императорский" стоимостью 210 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила 2,1 миллиона рублей.

Кроме того, следствие установило факт кражи. Мужчина вынес из помещения двух голубей и одну переноску для животных. Стоимость похищенного имущества оценили в 81,7 тысячи рублей.

Фото: freepik