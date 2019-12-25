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В Петербурге расследуют кражу руля из автомобиля на Лиственной улице
Сегодня, 17:17
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smirenny

В Петербурге расследуют кражу руля из автомобиля на Лиственной улице

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В полицию обратился 33-летний хозяин BMW.

В понедельник, 17 мая, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области сообщили об обращении автолюбителя, у которого украли руль. 

33-летний хозяин BMW, проживающий в Выборгском районе, пришел в полицию еще утром 7 мая и сообщил, что из его авто на Лиственной улице украли руль. По факту пропажи руля возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что жертв в таких локальных автокражах может быть больше, однако пока что обратился только один потерпевший. 

В "Дорожном инспектора" отметили, что по указанному адресу уже происходили подобные случаи.

Ранее мы писали, что в  апреле более 400 петербуржцев пострадали в ДТП.

Фото: vk.com/dorinspb

Теги: кража руля, расследования дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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