В Петербурге расследуют кражу руля из автомобиля на Лиственной улице

В полицию обратился 33-летний хозяин BMW.

В понедельник, 17 мая, в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области сообщили об обращении автолюбителя, у которого украли руль.

33-летний хозяин BMW, проживающий в Выборгском районе, пришел в полицию еще утром 7 мая и сообщил, что из его авто на Лиственной улице украли руль. По факту пропажи руля возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что жертв в таких локальных автокражах может быть больше, однако пока что обратился только один потерпевший.

В "Дорожном инспектора" отметили, что по указанному адресу уже происходили подобные случаи.

Ранее мы писали, что в апреле более 400 петербуржцев пострадали в ДТП.

Фото: vk.com/dorinspb