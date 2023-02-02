В Петербурге рассказали о самых необычных именах детей

Лидируют Михаил и Анна.

В Санкт-Петербурге подвели итоги регистрации имен детей с начала года, назвав самые популярные и самые редкие варианты. В городском ЗАГС отметили преобладание имен Михаил и Анна, а также рассказали о необычных именах, которые получили новорожденные.

Далее в списке популярных имен следуют "Александр", "Лев", "Максим" и "Марк". У девочек наиболее востребованным именем стало "Анна". Также к числу популярных вошли "София", "Мария", "Ева" и "Василиса".

В перечень необычных мужских имен включены "Даромир", "Юлий", "Орион", "Кондрат" и "Мефодий". Среди редких женских имен отмечены "Феофания", "Вячеслава", "Авдотья", "Янина" и "Святослава".

По информации городского ЗАГС, за первые десять месяцев 2025 года в Петербурге зарегистрировано "52% мальчиков и 48% девочек" от общего числа рождений.

Фото: Pxhere