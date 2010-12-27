В Петербурге семьям погибших от ЧС и терактов предоставят расширенную бесплатную юридическую помощь

Скоро родственники жертв смогут получить поддержку в вопросах наследования.

В Петербурге рассматривают законопроект, который позволит семьям погибших при чрезвычайных ситуациях и терактах получать больше возможностей в юридической сфере. Александр Тетердинко предложил оказывать безвозмездные консультации специалистов по вопросам наследования. К льготной категории также будут причислены родственники погибших пожарных-добровольцев.

Надеюсь, этот закон нам не придется на деле применять, но жизнь бывает сложна и трагична заявил спикер

Отметим, что сейчас семьи имеют право на юридическую поддержку в плане предоставления льгот и страховых выплат. Депутаты рассчитывают, что проект позволит облегчить материальное положение петербуржцам, потерявшим близких людей в непредвиденных обстоятельствах.

Напомним, что на охрану Невской Ратуши в 2019 году выделено 40 млн рублей.

Фото: Piter.tv