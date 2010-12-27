На охрану Невской Ратуши в 2019 году выделено 40 млн рублей

Смольный запланировал бюджет на охрану административного объекта.

Смольный собирается нанять охрану Невской ратуши на сумму около 40 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте государственных закупок. Заказчиком выступает "Дирекция по управлению объектами административного значения".

Согласно установленным требованиям, заявки на выполнение данной функции принимаются до третьего декабря. Результаты конкурсного отбора будут подведены 7 числа того же месяца. Контракт с подрядчиком планируется заключить в период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Компанию обяжут выполнять охранные мероприятия комплекса, в котором будет заседать правительство города. Для этого создадут 11 круглосуточных постов, а также обеспечат еще 14 центров охраны, работающих по 12 часов. Ежедневная переменка планируется на 8 часов утра. Также сотрудники предприятия будут обеспечивать контрольно-пропускной режим в учреждение, следить за порядком и сохранением государственного имущества.

В Невской ратуше установят 8 металлодетекторов, 2 противоаварийных устройства, досмотровые зеркала и прочее оборудование.

Напомним, что Смольный обновит поезда метро и автобусы: это улучшит экологию Петербурга.

Фото: Piter.tv