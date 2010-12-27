Смольный обновит поезда метро и автобусы: это улучшит экологию Петербурга

На данные нужды выделено более 50 млн рублей.

В Правительстве Петербурга собираются выделить около 52 миллионов рублей на обновление состава общественного транспорта. На территории города появятся новые автобусы с газовыми двигателями, которые позволят улучшить экологическую ситуацию. Также приобретения коснутся и "подземное ведомство" - метрополитен. Для него закупят новые вагоны, которые будут соединены асинхронным тяговым приводом. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что сейчас закупки уже одобрены и регламентированы законом "О бюджете на 2019-2021 года". Из бюджета будет выделено около 51 миллиона, а также в Комитет по транспорту направят около 2,3 миллиона рублей.

Дополнительное финансирование будет включать в себя реконструкцию оборудования, технические изменения в автобусных парках по Хрустальной и Кубинской улицах.

Напомним, что ранее мы писали о том, что материнский капитал можно будет использовать для реабилитации детей-инвалидов.

Фото: Piter.tv