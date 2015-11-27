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В Петербурге раскрыли убийство 24-летней давности
Сегодня, 21:46
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smirenny

В Петербурге раскрыли убийство 24-летней давности

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44-летнему мужчине было 20 лет, когда он совершил убийство.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что в Петербурге раскрыли преступление 24-летней давности. 

Произошло это благодаря генетической экспертизе: специалисты выяснили, что 24 года назад 20-летний молодой человек вернулся из армии и убил знакомого, к которому питал неприязнь. После преступления мужчина уехал из Петербурга и скрывался. Из-под ногтей убитого был изъят генетический материал, анализ которого помог вычислить убийцу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.

Ранее мы писали, что в аварии на Московском шоссе пострадал человек.

Фото: Piter.TV

Теги: генетическая экспертиза, раскрытие убийства
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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