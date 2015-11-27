В Петербурге раскрыли убийство 24-летней давности

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что в Петербурге раскрыли преступление 24-летней давности.
Произошло это благодаря генетической экспертизе: специалисты выяснили, что 24 года назад 20-летний молодой человек вернулся из армии и убил знакомого, к которому питал неприязнь. После преступления мужчина уехал из Петербурга и скрывался. Из-под ногтей убитого был изъят генетический материал, анализ которого помог вычислить убийцу. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.
Ранее мы писали, что в аварии на Московском шоссе пострадал человек.
Фото: Piter.TV
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