В аварии на Московском шоссе пострадал человек

Мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 1 сентября около четырех часов вечера на Московском шоссе у дома №11/А произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Исудзу" наехал на "Субару", стоящий в правом ряду, после чего "Субару" наехал на "Тойоту". В результате столкновения пассажирка "Субару", 74-летняя женщина, пострадала. Петербурженке оказали помощь и госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Колпино водитель "Лады" сбил пешехода.

Фото: Piter.TV