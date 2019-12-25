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В аварии на Московском шоссе пострадал человек
Сегодня, 19:52
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smirenny

В аварии на Московском шоссе пострадал человек

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Мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 1 сентября около четырех часов вечера на Московском шоссе у дома №11/А произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Исудзу" наехал на "Субару", стоящий в правом ряду, после чего "Субару" наехал на "Тойоту". В результате столкновения пассажирка "Субару", 74-летняя женщина, пострадала. Петербурженке оказали помощь и госпитализировали в больницу с травмами средней степени тяжести госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Колпино водитель "Лады" сбил пешехода.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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