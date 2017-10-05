В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности

Правоохранительные органы нашли преступника, убившего женщину 15 лет назад.

Как сообщает "Петербургский дневник" , полиция Петербурга по Петродворцовому району раскрыла дело об убийстве 15-летней давности. В 2002 году в Ломоносове по адресу Богумиловская дом 17 произошло убийство. Жертвой преступника стала женщина 1960 года рождения. Все это время правоохранительные органы занимались оперативно-следственными мероприятиями по поимке злоумышленника.

В настоящее время по обвинению в данном инциденте задержан неработающий мужчина. Как стало известно, ранее он уже был судим. В его отношении возбуждено уголовное дело.