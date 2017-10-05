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В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности
Сегодня, 12:59
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lesjasap
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В Петербурге раскрыли убийство 15-летней давности

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Правоохранительные органы нашли преступника, убившего женщину 15 лет назад.

Как сообщает "Петербургский дневник", полиция Петербурга по Петродворцовому району раскрыла дело об убийстве 15-летней давности. В 2002 году в Ломоносове по адресу Богумиловская дом 17 произошло убийство. Жертвой преступника стала женщина 1960 года рождения. Все это время правоохранительные органы занимались оперативно-следственными мероприятиями по поимке злоумышленника. 
 
В настоящее время по обвинению в данном инциденте задержан неработающий мужчина. Как стало известно, ранее он уже был судим. В его отношении возбуждено уголовное дело. 
Теги: полиция , раскрытое дело , убийство
Категории: Новости СПб

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