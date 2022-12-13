В Петербурге провели тысячную пересадку костного мозга по ОМС

В Смольном отметили, что это единственное учреждение в городе, где подобное высокотехнологичная операция доступна по системе ОМС.

В горбольнице №31 сделали тысячную операцию по пересадке костного мозга. Трансплантацию провели по полису ОМС. Об этом 31 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

В Смольном отметили, что это единственное учреждение в городе, где подобное высокотехнологичная операция доступна по системе ОМС. Сотрудники больницы сегодня помогают всему Северо-Западу, обучают коллег из других регионов России.

Ранее в Челябинске молодой человек на электросамокате сбил 65-летнюю женщину. В отношении 18-летнего юноши открыли административное производство. Пострадавшая обездвижена из-за полученной травмы.

Фото: Piter.tv

