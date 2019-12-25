В Петербурге проведут масштабную проверку жилфонда и управляющих организаций

Проверка продлится до середины октября.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил проверить качество содержания лестничных клеток в жилых домах и внутриквартальных территорий в ближайшие 3 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Прежде всего проверка пройдет в домах, жители которых направляли обращения. В выездах задействуют сотрудников Государственной жилищной инспекции, районных администраций и жилищных агентств.

Внепланово проверить весь жилой фонд за короткий промежуток времени – масштабная задача, потому весь объем работ необходимо распределить между различными органами власти. Николай Бондаренко, вице-губернатор.

Подобная практика уже была в 2017-м году. Тогда в короткие сроки удалось привести в порядок общедомовое и частное имущество, в частности чердаки.

Проверки продлятся до 16 октября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли около 1,4 тыс. кубометров мусора.

Фото: Piter.TV