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В Петербурге проведут масштабную проверку жилфонда и управляющих организаций
Сегодня, 10:50
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге проведут масштабную проверку жилфонда и управляющих организаций

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Проверка продлится до середины октября.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил проверить качество содержания лестничных клеток в жилых домах и внутриквартальных территорий в ближайшие 3 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Прежде всего проверка пройдет в домах, жители которых направляли обращения. В выездах задействуют сотрудников Государственной жилищной инспекции, районных администраций и жилищных агентств. 

Внепланово проверить весь жилой фонд за короткий промежуток времени – масштабная задача, потому весь объем работ необходимо распределить между различными органами власти.

Николай Бондаренко, вице-губернатор.

Подобная практика уже была в 2017-м году. Тогда в короткие сроки удалось привести в порядок общедомовое и частное имущество, в частности чердаки. 

Проверки продлятся до 16 октября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за прошедшую неделю с улиц Петербурга вывезли около 1,4 тыс. кубометров мусора. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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