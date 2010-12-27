В Петербурге проведут конкурс на создание логотипа к 315-летию со дня основания города

В Северной столице будут выбирать логотип-победителя к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге с 27 октября стартует конкурс на создание логотипа посвященного празднованию 315-летия со дня основания Северной столицы.

Тот, чей логотип одержит победу в конкурсе будет использоваться как официальный символ празднования при проведении общегородских мероприятий в 2018 году.

Напомним, что весна и начало лета в следующем году будут насыщены крупными спортивными, деловыми и культурными событиями. Петербург примет матчи Чемпионата мира по футболу, с 24 по 26 мая пройдет Санкт-Петербургский международный экономический форум.