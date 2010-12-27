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В Петербурге проведут конкурс на создание логотипа к 315-летию со дня основания города
Сегодня, 12:42
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Shdaria
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В Петербурге проведут конкурс на создание логотипа к 315-летию со дня основания города

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В Северной столице будут выбирать логотип-победителя к 315-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге с 27 октября стартует конкурс на создание логотипа посвященного празднованию 315-летия со дня основания Северной столицы. 

Тот, чей логотип одержит победу в конкурсе будет использоваться как официальный символ празднования при проведении общегородских мероприятий в 2018 году. 

Напомним, что весна и начало лета в следующем году будут насыщены крупными спортивными, деловыми и культурными событиями. Петербург примет матчи Чемпионата мира по футболу, с 24 по 26 мая пройдет Санкт-Петербургский международный экономический форум. 

Теги: конкурс спб , логотип спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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