В Петербурге прошла акция в честь Дня Рождения Виктора Цоя

Фотографии музыканта проецировали у "Камчатки", а также в окрестностях Ленинградского рок-клуба.

21 июня, в честь Дня Рождения легендарного музыканта Виктора Цоя, в Петербурге прошла акция. Фотографии лидера группы "Кино" проецировали в самых знаковых для музыканта местах города.

Так, его изображения можно было увидеть у "Камчатки", в сквере, названном в честь Цоя, в окрестностях Ленинградского рок-клуба, и у последней квартиры музыканта: у д. 99 на проспекте Ветеранов.

Напомним, что в этом году состоится концерт "Кино". В нём примут участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров. Поклонники группы смогут услышать и оцифрованный с многоканальных записей голос Виктора Цоя.

Ранее мы сообщили, что сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд "Кино".

Фото: Константин Кондрухов