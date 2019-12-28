В Петербурге прошла акция в честь Дня Рождения Виктора Цоя

21 июня, в честь Дня Рождения легендарного музыканта Виктора Цоя, в Петербурге прошла акция. Фотографии лидера группы "Кино" проецировали в самых знаковых для музыканта местах города.
Так, его изображения можно было увидеть у "Камчатки", в сквере, названном в честь Цоя, в окрестностях Ленинградского рок-клуба, и у последней квартиры музыканта: у д. 99 на проспекте Ветеранов.
Напомним, что в этом году состоится концерт "Кино". В нём примут участие Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров. Поклонники группы смогут услышать и оцифрованный с многоканальных записей голос Виктора Цоя.
Ранее мы сообщили, что сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд "Кино".
Фото: Константин Кондрухов
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