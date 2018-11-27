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В Петербурге прошел смотр готовности полицейского мототранспорта
Сегодня, 19:41
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smirenny

В Петербурге прошел смотр готовности полицейского мототранспорта

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Также был проверен внешний вид инспекторов.

В понедельник, 19 апреля, в Петербурге прошел смотр мобильной мотоциклетной группы Госавтоинспекции ГУ МВД по городу и Ленобласти, сообщила пресс-служба управления.

Работники ведомства проверили внешний вид, обмундирование и экипировку инспекторов, а также общее состояние мотоциклов. По итогам проверки выяснено, что мотогруппа полностью готова к выполнению поставленных задач.

Официальное открытие сезона запланировано на субботу, 24 апреля.

Ранее мы писали, что пространство "Форма Добра" открылось в Петербурге.

Фото: Дорожный инспектор / Вконтакте

Теги: полицейский мототранспорт, проверка готовности транспорта
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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