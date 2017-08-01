В Петербурге прошел фестиваль "Усадьба Jazz"

MGZAVREBI, Markscheider Kunst, Лера Гехнер, BigYuki, норвежский квартет Rohey, британская певица Джосс Стоун – вот лишь неполный список всех участников фестиваля "Усадьба Jazz", которые в минувшую субботу спели на Елагином острове.

Если джаз это не просто музыка, а образ жизни, то "Усадьба Джаз" - не просто фестиваль, а целый мир, где музыка пересекается с искусством, а на площадке царит атмосфера любви, дружбы и сотворчества.

В этом году Усадьба Джаз проходит уже в 15 раз. В Петербурге в седьмой и, как всегда, площадкой стал Елагин остров. В ЦПКИО установили сразу 4 сцены. Одна из них появилась при поддержке Сбербанка Первый. На сцене Аристократ выступили джазовые коллективы со всего мира, которые исполняют изысканную музыку, замешанную с самыми современными технологиями. Такой подход полностью совпадает с философией премиальной сети Сбербанк Первый

То, что мы услышим, это будет серьезный эксперимент джаза с электронной музыкой, я очень надеюсь, что петербургская публика оценит такую разноплановую разнообразную программу, представленную на этой сцене рассказывает Мария СЕМУШКИНА, директор фестиваля "Усадьба Джаз"

На Сцене Сбербанк аристократ выступил молодой, но уже покоривший множество сцен барабанщик Саша Машин вместе с Алексом Сипягиным, который давно живет и выступает в Америке. Настоящим открытием стала программа норвежского коллектива Рохи и американских экспериментаторов BigYuki БигЮки, играющих футуристичный импровизационный джаз.

"Усадьба Джаз" – это не только как музыкальный, но и семейный фестиваль. Поэтому отдельной площадкой стала сцена Усадьба Джаз кидс, с которой самым юным зрителям рассказывали об истории джаза, проводили игры, мастер-классы, а группа Markscheider Kunst своими латинскими ритмами вывела всех на танцпол.

Мне кажется нужно давать детям возможность впитывать эту атмосферу. Это словами не передать. Это кайф настоящий, светлый, чистый, первозданный делится эмоциями Сергей ЕФРЕМЕНКО, лидер группы Markscheider Kunst

Хэдлайнерами большой сцены стала горячо любимая петербургской публикой грузинская группа Мгзавре́би, а также британская соул-певица Джосс Стоун, которая впервые приехала в Россию.

Фото и видео: Piter.tv