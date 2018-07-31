Участники "Усадьбы Jazz" устроили джаз-баттл

В преддверии фестиваля "Усадьба Jazz", который 28 июля прошел на площадке Елагина острова, музыканты устроили импровизированное состязание между классическим джазовым звучанием, фольклором, авангардом и технологиями

Может ли джаз стать музыкой для всех и каждого? Каким образом популяризировать его среди российской публики? И как правильно писать и говорить о джазе – эти и многие другие вопросы в преддверии фестиваля "Усадьба Jazz" обсудили организаторы опейн-эйра, журналисты, критики и сами музыканты. Тематический пресс-завтрак прошел в офисе Сбербанк Первый, который не только поддержал фестиваль, но и организовал сцену и программу для своих клиентов.

Усадьба Джаз оказалась очень близка по духу нашим клиентам. Сбербанк и Сбербанк Первый старается быть для своих клиентов нечто большим, чем банк, давать им не только сервисы, но и сопровождать по жизни не только в будни, но и в выходные рассказывает Мария Паденко, руководитель Сбербанк Первый

В этом году фестиваль "Усадьба Jazz" отмечает 15-летний юбилей, все эти годы он оставался не только музыкальным, но и семейным праздником. В этом году особый упор сделали на детскую зону.

Даже маленькие дети на сцене Усадьбы Джаз кидс смогут услышать интересный проект в исполнении профессиональных музыкантов, но рассказывающий об истории этой музыки в какой-то игровой форме история про Эллу Фицджеральд путешествие королевы Элли это будет музыка Карибских островов. Мы будем завораживать карибскими ритмами и этот проект несет просветительскую миссию. Он очень важен для того, чтобы воспитывать детей в правильной музыкальной традиции, воспитывать у них хороший вкус Мария Семушкина, директор фестиваля "Усадьба Jazz"

Предварил фестиваль светский прием, на котором музыканты-участники устроили настоящий джаз баттл. Где классическая музыка сочеталась с современным футуристичным джазом и даже игрой на балалайке.

Инструмент не так важен, важен сам язык и то, что ты хочешь донести людям. Джазовая музыка она очень импровизационная и она дает творческий простор Григорий Нефедов, музыкант

Любая музыка, даже самая сложная может быть с человеческим лицом и разговаривать с человеком. Поэтому нужно подходить ко всему этому более душевно, понимать что хочет твой зритель, слушатель Вова Чё Морале, музыкант

В музыкальном состязании победила дружба, а значит победил джаз не просто музыка, а образ жизни, состояние души и сочетание комфорта и технологий.

Фото и видео: Piter.tv