В Петербурге впервые прошел фестиваль "Театр - территория добра"

Гостями мероприятия были дети из социально незащищенных групп населения.

"Театр - территория добра" - фестиваль с таким названием впервые прошел в Петербурге. Организатором стала благотворительная организация "Академия странствий" при поддержке комитета по культуре. Гостями мероприятия были дети из социально незащищенных групп населения.

В программе - спектакли детских театров Петербурга и Москвы.

Мы открыли первый фестиваль театрального искусства "Театр - территория добра", где мы говорим с нашими маленькими зрителями о театре. Самому младшему из нас – 3 месяца. Когда мы приходим в театр, мы открываем частичку души и, я надеюсь, делаемся лучше. Организаторы фестиваля.

Спектакль проводили на 3 площадках города в разных районах. Детям наносили аквагрим и предлагали создать маски своими руками. В программу также был включён иммерсивный театр в наушниках. Для самых маленьких гостей на сцене показал свою постановку бэби - театр "Пуговица". Московский "Модерн" представил спектакль по мотивам шекспировской трагедии "Ромео и Джульетты" – "Юная любовь в пяти действиях". Актерам, сыгравшим главные роли, едва исполнилось 16 лет.

Мы показываем спектакль через разные театральные школы. Существуют 4 театральные школы - греческий театр Диониса, японский театр кабуки, школа Брехта и школа Станиславского. Каждая сцена спектакля - это какая-то одна школа. Театр "Модерн"

Фестиваль прошел успешно – в зрительных залах не было свободных мест. Артистов встречали аплодисментами и просьбами о совместных сэлфи. Продолжения фестиваля можно ждать и в следующем году.

Фото и видео: организаторы фестиваля "Театр - территория добра".