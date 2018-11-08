В Петербурге стартует фестиваль "Театр-территория добра" для малообеспеченных семей

Для незащищенных слоев населения города пройдут театральные показы.

С 27 по 31 марта в Петербурге пройдет театральный фестиваль "Театр-территория добра", направленный на развитие творческой активности у детей из малообеспеченных семей. Мероприятия организовано при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга общественной организацией "Академия странствий".

В 2019 году мероприятие охватит Центральный, Красносельский, Петродворцовый и Колпинский районы города. Предусмотрены постановки для детей всех возрастов. Сценическими площадками и зонами мастер-классов станут Дом молодежи по новоизмайловскому проспекту, КДЦ "Ижорский" и городской Дворец творчества юных на невском проспекте.

Начнется программа спектаклем "Как Баба-Яга Кощея сватала", рассчитанном для малышей от трех лет. Музыкальным сопровождающим будет ансамбль солистов оркестра "Северный город". Начало показа - 11 часов.

Перед каждым показом для юных петербуржцев будет проведена серия мастер-классов, кукольный представлений, бэби-театр, а также конкурсы с призами. Посетить спектакли можно по пригласительным билетам, которые распространяются по администрациям районов.

Место проведения:

27 марта - Дом молодежи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский проспект, 48)

29 марта - КДЦ "Ижорский" (Колпино, Советский бульвар, 29/А)

31 марта - Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Невский проспект, 39)