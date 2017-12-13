В Петербурге пропал банковский работник после обнаружения недостачи 5 млн рублей

Банковский работник пропал, после того как у него обнаружили недостачу большой суммы денег.

Специалист пункта обмена валюты пропал после того, как ревизоры обнаружили недостачу, сообщает "Фонтанка".

16 февраля с заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Петербурга, которая обеспокоилась исчезновением мужа. С супругом их развела ссора, 35-летний мужчина съехал на съёмную квартиру и несколько дней не выходил на связь.

Последний, кто с ним общался, — коллега из "Кетовского коммерческого банка". В телефонном разговоре он поведал, что в отделении прошла ревизия и обнаружена недостача 4,5 млн рублей и 1500 долларов.

Пропавший работал в отделении обмена валюты. На его съёмной квартире обнаружили записку, в которой он сообщил, что его обманули и указал на предполагаемого похитителя денег.

Специалисты занимается поиском пропавшего, а также уточняются подробности пропажи денег.