В Петербурге пройдет реставрация интерьеров церкви св. Александра Невского каре Смольного

Бюджет города выделил на работы почти 40 млн рублей.

В Петербурге пройдет реставрация интерьеров одной из церквей каре Смольного монастыря – святого Александра Невского (северо-западной). Соответствующую закупку разместило СПбКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры".

Из бюджета города на работы выделяется почти 40 млн рублей. Завершиться они должны в ноябре предстоящего года. Реставраторы займутся штукатурным слоем, архитектурно-лепным декором (недостающие его фрагменты предстоит создать заново), сосновыми дверями, плинтусами и даже паркетным полом.

Строительство этой церкви, как и всего каре, было завершено в 1762 году. В 20-х годах она была закрыта, здесь был архив документов КПСС, поэтому архитектурное убранство храма не понесло очень серьезных утрат. Так, лепной ансамбль сохранился без невосполнимых утрат. Однако, как отмечается в документации, на стенах есть промокшие участки, паркет сильно изношен.

"Все исторические двери находятся в крайне неудовлетворительном состоянии", - говорится в документации.

Заявки от реставрационных фирм, желающих реализовать проект, принимают до 28 января.

Как сообщало ранее Piter.tv, проект реставрации фасадов домонгольской церкви в Старой Ладоге разработает фирма из Ярославля.

Фото: svyatsy.org