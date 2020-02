В Петербурге проходит образовательная выставка о насилии над женщинами

"Во что ты была одета?" — франшизу проекта What Were You Wearing? впервые представили в России.

Проект What Were You Wearing? существует семь лет и был представлен в 50 странах. Визуальный антрополог, исследователь, арт-куратор Лиза Светлова и блогер, фем- и ЛГБТ-активистка Инна Боярова получили разрешение у создателей проекта провести выставку в России. Женщины поделились историями из жизни, в которых присутствовало насилие, а также описали одежду, в которую были одеты в тот момент. На основании этого собрали комплекты одежды. Вещи предоставил благотворительный магазин "Спасибо", образы дополнили табличками с текстами историй. В случае, если от воспоминаний или увиденного станет нехорошо, на месте дежурят юрист и психолог. Выставка продлится до 17 февраля включительно. Вход на нее бесплатный, но по предварительной регистрации. Фото: instagram.com/whatwereyouwearingdsu/