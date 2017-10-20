В Петербурге пройдет футбольный матч в память о жертвах теракта на борту А321

В субботу, 21 октября, пройдет футбольный матч в память о погибших в теракте пассажирах самолета А321.

Футбольный матч в память жертв авиакатастрофы самолета А321 над Синаем пройдет в Петербурге в субботу, 21 октября. Матч в канун второй годовщины состоится на стадионе Университета им. П.Ф.Лесгафта.

На поле сойдутся родственники погибших и команда подростково-молодежного клуба Z. В Комитете по социальной политике рассказали, что по задумке организаторов матчи каждый раз проходят на разных площадках. Со временем памятные игры пройдут во всех районах Петербурга, а также во всех городах, где жили погибшие.

Трагедия произошла в 2015 году в октябре. В районе Синайского полуострова потерпел крушение самолет авиакомпании "Когалымавиа", следовавший из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Все пассажиров и члены экипажа (221 человек) скончались. Предположительно, на борту самолета активировали взрывное устройство.