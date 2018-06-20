"Рамзан Кадыров" заминировал Дом творчества в Коммунаре

Звонил 29-летний мужчина с мобильного телефона.

"Бомбу" искали вечером 6 апреля в Доме творчества города Коммунар Ленинградской области. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", на номер экстренной службы позвонили 6 апреля в 23:17. На мониторе высветился номер мобильного телефона, зарегистрированного на 29-летнего мужчину. Минер представился "Рамзаном Кадыровым" и рассказал о бомбе в культурном учреждении.



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