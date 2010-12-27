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Газовый институт "Газпрома" может обанкротиться из-за долгов подрядчику
Сегодня, 13:39
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Asyaromanenkova
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Газовый институт "Газпрома" может обанкротиться из-за долгов подрядчику

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Проектный институт газовой отрасли "Гипроспецгаз" из Петербурга находится на грани банкротства из-за его долгов подрядной организации.

В понедельник, 20 ноября, проектный институт газовой отрасли "Гипроспецгаз" опубликовал сообщение, что одна из подрядный компаний через суд требует с организации выплаты долгов. "ГеоПоинт" из Ростова-на-Дону требует выплатить ему более 2,2 миллиарда рублей за выполненные работы.

В институте отмечают, что иск может отразиться на финансово-хозяйственном положении. А его удовлетворение может привести к банкротству предприятия.

"Гипроспецгаз" является одним из старейших газовых институтов в России. 60% акций предприятия находятся у "Газпрома". Специалисты института с 1938 года проектируют газовые магистрали газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе, подземных хранилищ газа, нефтебаз и систем газоснабжения промышленных предприятий.

Теги: газпром , нвоости спб , новости питера
Категории: Новости СПб

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