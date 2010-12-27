В Петербурге пройдет два хоккейных турнира в честь легенд СКА

Героями турниров станут бывшие игроки команды - Николай Маслов и Николай Дроздецкий.

В Петербурге в августе стартуют два новых хоккейных турнира, посвященных легендам российского спорта. Об этом сообщает "Мойка78".

Как отмечают специалисты, соревнования между командами пройдет в межсезонный перерыв. Организацией мероприятий займется СКА. Первый турнир состоится с 1 по 5 августа в пространстве "Хоккейный город". Второй запланирован с 14 по 18 августа. В нем примут участие команды из ВХЛ. Вход на оба турнира свободный.

Оба мастера, в честь которых и пройдут состязания, Николай Маслов и Николай Дроздецкий выступали за клуб Северной столицы СКА.

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