В Петербурге пройдет акция "Театр для всех"

Петербург 27 марта присоединится к празднованию международного дня театра. В рамках события город станет участником акции "Театр для всех". Жители смогут попасть на экскурсии по закулисью, попасть на творческую встречу с режиссерами и артистами, а также приобрести билеты со скидками.
В этом году в мероприятиях примут участие театр имени Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, "Балтийский дом"", "Санкт-Петербургъ Опера", "Буфф"", Мимигранты" и другие учреждения.
Ранее Piter.tv писал о том, что Покрас Лампас обвинил издание The Village в использовании личных данных.
Фото: Piter.tv
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