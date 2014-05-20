В Петербурге пройдет акция "Театр для всех"

Культурная столица России присоединится к празднованию Дня театра.

Петербург 27 марта присоединится к празднованию международного дня театра. В рамках события город станет участником акции "Театр для всех". Жители смогут попасть на экскурсии по закулисью, попасть на творческую встречу с режиссерами и артистами, а также приобрести билеты со скидками.

В этом году в мероприятиях примут участие театр имени Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, "Балтийский дом"", "Санкт-Петербургъ Опера", "Буфф"", Мимигранты" и другие учреждения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Покрас Лампас обвинил издание The Village в использовании личных данных.

Фото: Piter.tv