Покрас Лампас обвинил издание The Village в использовании личных данных

Редакторы опубликовали фото паспорта художника в социальных сетях.

Художник-каллиграф Покрас Лампас возмутился тем, что издание The Village поставило фото его паспорта в качестве иллюстрации статьи про некрасивый поступок курьера из банка. Об этом он сообщил в Telegram.

Я не ворчу пока что, все ошибаются, но я бы вашему редактору из соцсетей намекнул, что нужно проверять материал или, хотя бы, сообщество раз в несколько часов, чтобы вовремя исправлять подобные казусы. Я, конечно, с этим не связан. Покрас Лампас

Пользователи также не одобрили эту новаторскую фоторедакторскую мысль. Возникает вопрос, почему же журналисты не сфотографировали свой паспорт в качестве иллюстрации?

В скором времени издание The Village написало Покрасу в личные сообщения, что им просто понрафилась его фоточка в паспорте.

Вилладж, теперь без шуток — за такую работу редакторов нужно строго наказывать. Я всех люблю, конечно, но границы рабочей этики нужно знать. Покрас Лампас

Ранее Покрас Лампас устроил в ДЛТ красочный перфоманс.

Фото: The Village; Новая визуальная культура/ Telegram