В Петербурге пройдет осенний арт-фестиваль "Петербургская морось"

Фестиваль объединит музыку, живопись и поэзию.

Со среды, 11 ноября, в Северной столице стартует арт-фестиваль "Петербургская морось", который продлится до вторника, 17 ноября.

Программа фестиваля насыщенная и объединяет музыку, живопись и поэзию: конкурсы скульптур и арт-объектов, различные инсталляции, конкурс поэзии, мастер-классы и творческие встречи. Финал "Петербургской мороси" завершится концертом-перфомансом в клубе А2 Green Concert. Петербуржцы онлайн смогут посмотреть выступления Игоря Корнелюка, Николая Яковлева, групп "Co-company", "Лензвук", "Волковтрио", а также Вячеслава Бутусова и группы "Орден Славы".

Ранее мы писали, что в Петербурге стартует театральный фестиваль "Грани".

Фото: vk.com/spbmorosy