В петербургском Планетарии №1 5 июня состоится концерт "MIRAGE: In the Desert of the Unreal"

Петербуржцам будет представлена программа от экспериментальных электронных музыкантов и медиахудожников из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В Петербурге 5 июня в 18:00 в Планетарии №1 пройдёт аудиовизуальный концерт "MIRAGE: In the Desert of the Unreal" ("Мираж: в пустыне невозможного"). Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в пресс-службе музыкального фестиваля.

Петербуржцам будет представлена программа от экспериментальных электронных музыкантов и медиахудожников из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, зрители смогут увидеть коллаборацию арабских медахудожников и российских артистов. Известно, что многие работы будут представлены петербуржцам впервые.

Большая часть произведений готовится специально для купольного экрана петербургского Планетария №1, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в этом году с 8 по 26 июля в Петербурге пройдёт VII Международный Летний фестиваль театра.

Фото: mawaheb.ru