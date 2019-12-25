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В петербургском Планетарии №1 5 июня состоится концерт "MIRAGE: In the Desert of the Unreal"
Сегодня, 15:34
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В петербургском Планетарии №1 5 июня состоится концерт "MIRAGE: In the Desert of the Unreal"

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Петербуржцам будет представлена программа от экспериментальных электронных музыкантов и медиахудожников из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В Петербурге 5 июня в 18:00 в Планетарии №1 пройдёт аудиовизуальный концерт "MIRAGE: In the Desert of the Unreal" ("Мираж: в пустыне невозможного"). Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в пресс-службе музыкального фестиваля. 

Петербуржцам будет представлена программа от экспериментальных электронных музыкантов и медиахудожников из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Кроме того, зрители смогут увидеть коллаборацию арабских медахудожников и российских артистов. Известно, что многие работы будут представлены петербуржцам впервые. 

Большая часть произведений  готовится специально для купольного экрана петербургского Планетария №1,

– говорится в сообщении. 

Ранее мы писали, что в этом году с 8 по 26 июля в Петербурге пройдёт VII Международный Летний фестиваль театра.

Фото: mawaheb.ru

Теги: концерт, медиахудожники, планетарий 1
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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