Концерт "Орган при свечах"

Музыкальный вечер пройдет 8 мая в Петрикирхе. Начало в 21:30. Для зрителей старше шести лет.

Органная музыка при свете огней подобна целительной терапии. Это возможность погрузиться в таинственный мир единения, гармонии и спокойствия, почувствовать живительную силу и даже озарение. Мощнейший инструмент не просто расслабляет, но и проникает в самые глубины души.

Вы сможете насладиться знаменитыми шедеврами классической музыки в исполнении талантливого органиста Ольги Котляровой. Продолжительность – 1 час (без антракта).

Орган: Gustav Steinmann.

Фото: Pxhere