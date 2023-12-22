Концерт "Орган при свечах"

Органная музыка при свете огней подобна целительной терапии. Это возможность погрузиться в таинственный мир единения, гармонии и спокойствия, почувствовать живительную силу и даже озарение. Мощнейший инструмент не просто расслабляет, но и проникает в самые глубины души.
Вы сможете насладиться знаменитыми шедеврами классической музыки в исполнении талантливого органиста Ольги Котляровой. Продолжительность – 1 час (без антракта).
Орган: Gustav Steinmann.
Фото: Pxhere
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