В Петербурге проходит Международный форум-фест Jazz Across Borders

Мероприятие будет длиться три дня.

В Петербурге проходит VI Международный форум-фестиваль Jazz Across Borders. В нем принимают участие представители филармоний и других музыкальных объединений. Праздник будет длиться три дня. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

На открытие фестиваля прибыл вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский. Он напомнил, что фестиваль посвящен 100-летию российского джаза.

Основатель и президент форума Jazz Across Borders Игорь Бутман отметил, что главная задача музыкантов заключается в отображении смыслов в сложнейших формах и ритмах.

Ранее на Piter.tv: Потехина ответила на вопросы родителей о ранних каникулах в Петербурге.

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