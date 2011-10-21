Потехина ответила на вопросы родителей о ранних каникулах в Петербурге

Потехина добавила, что "в пандемию возможностью ранних каникул пользовались большинство семей. Это дает хороший эффект для разрыва цепочки заболеваний".

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина ответила на вопросы родителей о каникулах по желанию для учеников младшей школы с 21 декабря. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Потехина рассказала, что после 21 декабря школы продолжат работу в обычном режиме, но вместо уроков будут проводиться дополнительные занятия. . При этом родители не должны почувствовать изменение расписания, поскольку меняется только содержание занятий для детей.

Родители также сообщили, что в одной из школ отменяют новогоднюю елку, что сильно расстроило детей. На что Потехина ответила, что "главный санитарный врач Петербурга не отменяет новогодних мероприятий. Ранее запланированные праздничные события должны проходить по плану".

Потехина добавила, что "в пандемию возможностью ранних каникул пользовались большинство семей. Это дает хороший эффект для разрыва цепочки заболеваний".

Фото: Piter.tv

