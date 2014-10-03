В Петербурге проходит Финансовый конгресс

Руководители крупнейших игроков российского финансового рынка, представители Центробанка, регуляторов стран-партнеров приехали в Петербург, чтобы принять участие в одном из главных событий экономической сферы - Финансовом конгрессе Банка России. Открытие форума состоялось на Новой сцене Мариинского театра.

Пленарную дискуссию, с которой стартовала деловая программа, посвятили структурной трансформации экономики. По словам Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа, российский банковский сектор уже давно демонстрирует высокую конкурентоспособность на мировом рынке.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

Не будет никаких проблем в банковском секторе, потому что банковский сектор находится в перманентной донастройке к текущим обстоятельствам. Моё ощущение такое: Центральный Банк сделал свою работу хорошо в предыдущие 10 лет, поэтому мы сейчас находимся все в очень неплохой форме.

Что представляет собой современный финансовый рынок России и какие стратегические вызовы сегодня стоят перед банковским сектором - об этом говорили участники одноименной сессии - представители крупнейших игроков рынка. Осознанное инвестирование, повышение уровня финансовой грамотности и доступность инструментов инвестирования для физических лиц – критерии, которые будут способствовать развитию рынка. При этом все нововведения должны соответствовать политике устойчивого развития и ESG-трансформации, отметил Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

У нас уже сейчас есть порядка 20 ESG-продуктов нефинансовых в первую очередь, и финансовых также. И до конца года их будет 30. Мы активно развиваем эту линейку и видим, что ESG-продукты востребованы и у юридических лиц, и у физических лиц, и у наших партнеров в регионах и у федеральных органов исполнительной власти. У Сбера сейчас 1 трлн 600 млрд портфель ответственного финансирования. Это и кредиты, связанные с экологической ответственностью, с социальной ответственностью, с тем, что называется ESG-финансирование 1,6 трлн рублей и портфель будет расти.

Также Александр Ведяхин отметил, что порядка 80% корпоративных кредитов Сбер выдаёт с использованием искусственного интеллекта. А за первое полугодие 2023-го банк реструктурировал 66 тысяч кредитов на сумму 29 миллиардов рублей. Существенная роль отведена и ипотеке.

Кирилл Царёв, Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

Мы выдали уже 1,8 трлн рублей ипотечных кредитов. Если сравнивать год с годом, это вообще существенный рост. Я напомню, в прошлом году первое полугодие оно было действительно таким сильно замедленным, скажем так. И в принципе, мы ожидаем, что по году портфель вырастет существенно и более 3,5 триллионов мы выдадим ипотеки в этом году. Доля кредитов по ИЖС тоже растет. На самом деле, в прошлом году где-то примерно 5% была доля ИЖС, и уже сейчас она подросла до 10%. И мы видим, что те программы, в том числе с господдержкой, которые появились, они действительно начинают работать. Поэтому у нас позитивный прогноз по доле именно ИЖС. И она будет развиваться дальше. Поэтому мы смотрим с оптимизмом.

Первый заместитель председателя правления Сбера принял участие в дискуссии, посвящённой сбережениям и инвестициям. По словам Кирилла Царёва, для привлечения населения к работе с долгосрочными инструментами, банкам необходимо тщательно продумать продуктовую линейку и доходчиво донести до физических лиц выгоду долгосрочного инвестирования, а государство в свою очередь должно снизить колебания и риски волатильности, и гарантировать долгосрочную уверенность в прогнозируемом уровне инфляции.