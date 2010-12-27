В культурной столице нового президента пришли выбирать рыцари

4 человека в доспехах посетили один из участков города.

18 марта в один из петербургских избирательных пунктов вместе с жителями города пришли необычные персонажи – люди в костюмах рыцарей.

Фотографии воинов опубликовал на своей официальной странице в Twitter штаб Навального. Также сообщается, что рыцари-крестоносцы посетили избирательный участок №517. Позже они были замечены на Невском проспекте и на Будапештской.

Напомним, сегодня в России проходят выборы президента. Ранее Piter.tv сообщал, что в городе на Неве к 10:00 явка на выборах президента составила 4.66%.

Фото: Twitter / Штаб Навального в Петербурге