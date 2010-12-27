В Петербурге профессор университета ФСБ подвергся насилию

В Санкт-Петербурге совершено нападение на 61-летнего преподавателя университета ФСБ. Инцидент произошел на улице Генерала Симоняка. СМИ сообщают, что к профессору подкрались сзади, ударили, затем повалили на землю, забрали сумку с и скрылись с места.
Известно, что в результате налета преподаватель университета лишился удостоверения сотрудника ФСБ, ювелирного украшения, ключи от служебного кабинета, конспиративной дачи, печати, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на личный автомобиль, а также несколько тысяч рублей.
В настоящее время полицейские занимаются поисками злоумышленников.
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