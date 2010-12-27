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В Петербурге профессор университета ФСБ подвергся насилию
Сегодня, 10:46
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Shdaria
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В Петербурге профессор университета ФСБ подвергся насилию

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Ночью с 18 на 19 июля на профессора кафедры оперативно-розыскной деятельности университета Федеральной Службы Безопасности напали неизвестные.

В Санкт-Петербурге совершено нападение на 61-летнего преподавателя университета ФСБ. Инцидент произошел на улице Генерала Симоняка. СМИ сообщают, что к профессору подкрались сзади, ударили, затем повалили на землю, забрали сумку с и скрылись с места. 

Известно, что в результате налета преподаватель университета лишился удостоверения сотрудника ФСБ, ювелирного украшения, ключи от служебного кабинета, конспиративной дачи, печати, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на личный автомобиль, а также несколько тысяч рублей.  

В настоящее время полицейские занимаются поисками злоумышленников. 

Ранее мы сообщали о том, что за расследованием избиения подростка в Гатчине будет следить Бастрыкин .

 

Теги: нападение , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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