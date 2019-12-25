В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге более 500 семей мигрантов с детьми получили продуктовые наборы. Об этом сообщили в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.
К властям Петербурга обратился глава комитета Олег Капитанов обратился к лидерам национально-культурных объединений. Он призвал обеспечить семьи мигрантов с детьми продуктами питания во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
В настоящее время, поставка продуктов продолжается.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возбудили дело из-за постов в соцсетях о продаже масок из гуманитарной помощи.
Фото:Piter.TV
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