Продуктовые наборы поставляют в районные администрации, которые выдают их гражданам.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что в Петербурге более 500 семей мигрантов с детьми получили продуктовые наборы. Об этом сообщили в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.

К властям Петербурга обратился глава комитета Олег Капитанов обратился к лидерам национально-культурных объединений. Он призвал обеспечить семьи мигрантов с детьми продуктами питания во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время, поставка продуктов продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге возбудили дело из-за постов в соцсетях о продаже масок из гуманитарной помощи.

Фото:Piter.TV