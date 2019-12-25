В Петербурге возбудили дело из-за постов в соцсетях о продаже масок из гуманитарной помощи

Пользователь заверил аудиторию, что маски являются гумпомощью, однако на китайских бирках не было такой информации.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по признакам публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан. Как сообщили в пресс-службе городского следкома, причиной всему послужили посты в соцсетях.

Следователи выяснили, что не позднее 15 мая некий пользователь распространил в соцсетях видеозапись, на которой запечатлел прилавки одного из магазинов и товары на них. Пользователь заверил, что на продаваемых защитных масках значится надпись "гуманитарная помощь из Китайской Народной Республики", и заявил, что такие изделия не должны поступать в продажу. Однако специалисты сами перевели засветившуюся в кадре бирку и обозначения с китайского языка. В переводе не оказалось никаких сведений о том, что изделие могло быть гуманитарной помощью. Также следствие установило, что импортером масок стал магазин из видео, а поставщиком – коммерческая структура.

Сейчас правоохранители ищут виновника распространившихся слухов, расследование дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, что в Пулково застряли 10 тысяч масок из Китая для жителей Кировска.

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