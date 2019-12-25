В Петербурге возбудили дело из-за постов в соцсетях о продаже масок из гуманитарной помощи

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по признакам публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни граждан. Как сообщили в пресс-службе городского следкома, причиной всему послужили посты в соцсетях.
Следователи выяснили, что не позднее 15 мая некий пользователь распространил в соцсетях видеозапись, на которой запечатлел прилавки одного из магазинов и товары на них. Пользователь заверил, что на продаваемых защитных масках значится надпись "гуманитарная помощь из Китайской Народной Республики", и заявил, что такие изделия не должны поступать в продажу. Однако специалисты сами перевели засветившуюся в кадре бирку и обозначения с китайского языка. В переводе не оказалось никаких сведений о том, что изделие могло быть гуманитарной помощью. Также следствие установило, что импортером масок стал магазин из видео, а поставщиком – коммерческая структура.
Сейчас правоохранители ищут виновника распространившихся слухов, расследование дела продолжается.
Ранее мы рассказывали, что в Пулково застряли 10 тысяч масок из Китая для жителей Кировска.
Фото: pixabay
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