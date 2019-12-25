В Петербурге на месте старого вестибюля "Фрунзенской" строят семиэтажный комплекс

Власти Петербурга перенесли открытие "Фрунзенской" на 2027 год.

В Санкт-Петербурге активно продолжается строительство нового вестибюля станции метро "Фрунзенская". В настоящее время рабочие занимаются бетонированием основных конструкций четвертого надземного этажа. Об этом сообщили в телеграм-канале "Подземник" в мессенджере "Макс".

Напомним, станция "Фрунзенская" была закрыта для пассажиров с 1 июня 2024 года. Демонтаж старого вестибюля стартовал в сентябре того же года. Исторический элемент — так называемый бронекупол кассового зала — решено сохранить. Его интегрируют в новое здание.

На месте прежнего павильона появится семиэтажный комплекс, включающий два подземных уровня. В нем разместятся не только обновленный вестибюль метро, но и единый диспетчерский центр всего петербургского метрополитена.

Открытие станции запланировано на 1 июня. К этому сроку завершится первый этап работ. Полная реконструкция всех объектов займет еще два года и два месяца. Ее окончание намечено на 2029 год.

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Фото: MAX/ "Подземник"