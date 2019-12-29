В Петербурге продолжается расчистка русла Глухарки

Объявлен конкурс на завершение работ на одном из участков

В Санкт-Петербурге продолжается реализация проекта расчистки русла реки Глухарки и Восточного канала Юнтоловской дачи.

Комитет по госзаказу разместил закупку, в рамках которой предполагается выполнить очередной этап проекта. Речь идет о завершении расчистки Глухарки на участке № 3-Р и Восточного канала участке № 1-К. Кроме того, исполнителю предстоит заняться другими участками реки и канала.

Стоимость этих работ – чуть более 356 миллионов рублей. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 24 марта. Завершится этап, как планируется, 15 октября текущего года. Финансируется проект из бюджета Петербурга.

О начале дноочистительных работ правительство города сообщило минувшей осенью. Их цель - восстановление естественного состояния Глухарки.

Она протекает от Планерной улицы до Лахтинского разлива в Приморском районе. Представляет собой рыбохозяйственный объект первой категории. Восточный канал – ее приток.

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Фото: Википедия