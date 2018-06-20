В Петербурге продолжается пятничная волна эвакуаций

В пятницу, 5 апреля, очередная волна массовых эвакуаций охватила город. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Под удар вновь попали "Континент" на проспекте Стачек, а также ТЦ "Балтийском", в котором якобы заминировали Призму.
Сколько уже можно? Почему полиция не ищет этих телефонных минеров? Мы ни в кино не можем сходить с ребенком, ни просто уже в магазин за продуктами! Безобразие! Стоим на улице ждем пока проверят
жалуются петербуржцы
Напомним, телефонные террористы больше недели минируют одни и те же ТЦ. В большинстве случаев владельцев телефонных номеров, с которых звонят анонимы, невозможно установить.
Ранее мы сообщали о том, что На улице Константина Заслонова нашли два артиллерийских снаряда
Фото:дтп и чп петербург/вк
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