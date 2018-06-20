В Петербурге продолжается пятничная волна эвакуаций

Горожане сообщают о том, что в ТЦ "Балтийском" якобы заминировали Призму.

В пятницу, 5 апреля, очередная волна массовых эвакуаций охватила город. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Под удар вновь попали "Континент" на проспекте Стачек, а также ТЦ "Балтийском", в котором якобы заминировали Призму.

Сколько уже можно? Почему полиция не ищет этих телефонных минеров? Мы ни в кино не можем сходить с ребенком, ни просто уже в магазин за продуктами! Безобразие! Стоим на улице ждем пока проверят жалуются петербуржцы

Напомним, телефонные террористы больше недели минируют одни и те же ТЦ. В большинстве случаев владельцев телефонных номеров, с которых звонят анонимы, невозможно установить.

Ранее мы сообщали о том, что На улице Константина Заслонова нашли два артиллерийских снаряда

Фото:дтп и чп петербург/вк