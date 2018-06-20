Продавец отмечает, что артефакт поднят со дня моря близ берегов Тавриды.

В Петербурге продают кость древней чайки почти за 2 млн рублей. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Так, необычное объявление появилось на просторах Avito. Продавец отмечает, что артефакт поднят со дня моря близ берегов Тавриды и является ритуальным предметом. За кость чайки петербуржец просит всего 1 миллион 792 тысячи.

Согласно легендам древних Киммерийцев кость священной чайки использовалась жрецами для привлечения милости богов и высших сил, а также в сложных обрядах и заклятиях. Энергетически сильная вещь ищет потомка древних Киммерийцев, который не испугается обладать таким артефактом сказано в объявлении

Также автор отмечает, что торг уместен. но в разумных пределах. На фото красуется белая кость.

Одни петербуржцы шутят, что этот артефакт вполне может оказаться остатком с обеденного стола, а другие в комментариях предлагают за 500 тысяч своих домашних котов, выдавая их за "саблезубых".

Ранее мы сообщали о том, что В петербургском аэропорту "задержали" около тысячи норковых шкур

Фото:avito