В Петербурге приостановили действие разрешения на стройку на месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка

Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство многоквартирного дома на месте манежа Финляндского полка на Васильевском острове. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
Иск вместе с депутатом подали депутат Алексей Ковалев, замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников историии и культуры Александр Кононов и юрист Павел Шапчиц. Суд постановил, что нужно принять меры предварительной защиты и приостановить действие разрешения, которое выдал Госстройнадзор 8-го декабря.
Уверены, что манеж – исторический, и никакого сноса и стройки на этом месте быть не должно.
написал Вишневский.
Ранее мы писали, что восемь депутатов требуют отзыва жалобы Госстройнадзора на запрет сноса здания ВНИИБ.
Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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