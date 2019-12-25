В Петербурге приостановили действие разрешения на стройку на месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка

Разрешение было выдано 8 декабря.

Куйбышевский районный суд приостановил действие разрешения на строительство многоквартирного дома на месте манежа Финляндского полка на Васильевском острове. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Иск вместе с депутатом подали депутат Алексей Ковалев, замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников историии и культуры Александр Кононов и юрист Павел Шапчиц. Суд постановил, что нужно принять меры предварительной защиты и приостановить действие разрешения, которое выдал Госстройнадзор 8-го декабря.

Уверены, что манеж – исторический, и никакого сноса и стройки на этом месте быть не должно. написал Вишневский.

Ранее мы писали, что восемь депутатов требуют отзыва жалобы Госстройнадзора на запрет сноса здания ВНИИБ.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov