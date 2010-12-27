В Петербурге премию "Инвестор года" получили ЗСД, "Охта-Молл" и "Новая Голландия"

Губернатор Санкт-Петербурга вручил ежегодную премию "Инвестор года" за самые значимые проекты региона.

В Петербурге 4 декабря состоялась премия “Инвестор года”. Награды победителям вручал лично губернатор Георгий Полтавченко. Среди инвестиционных проектов выделялись те, которые внесли наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона.

Среди отмеченных проектов выделяются ЗСД и Центр ядерной медицины МИБС. В спортивной сфере отличился хоккейный клуб “СКА”, представители которого строили крытые спортивные комплексы. За сохранение объектов культурного наследия выделили “Новую Голландию”, а за потребительские услуги - “Охту Молл”. Сфера туризма и отдыха “покорилась” “Экспо отелю” и ”Хилтону”.

Фото: gov.spb.ru