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В Петербурге премию "Инвестор года" получили ЗСД, "Охта-Молл" и "Новая Голландия"
Сегодня, 8:27
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lesjasap
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В Петербурге премию "Инвестор года" получили ЗСД, "Охта-Молл" и "Новая Голландия"

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Губернатор Санкт-Петербурга вручил ежегодную премию "Инвестор года" за самые значимые проекты региона.

В Петербурге 4 декабря состоялась премия “Инвестор года”. Награды победителям вручал лично губернатор Георгий Полтавченко. Среди инвестиционных проектов выделялись те, которые внесли наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона. 
 
Среди отмеченных проектов выделяются ЗСД и Центр ядерной медицины МИБС. В спортивной сфере отличился хоккейный клуб “СКА”, представители которого строили крытые спортивные комплексы. За сохранение объектов культурного наследия выделили “Новую Голландию”, а за потребительские услуги - “Охту Молл”. Сфера туризма и отдыха “покорилась” “Экспо отелю”  и ”Хилтону”.
 
Фото: gov.spb.ru
Теги: зсд , инвестор года , новая голландия , охта молл , премия
Категории: Новости СПб

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