В Петербурге появятся запретные зоны для электросамокатов

В прошлом году его подписали представители Whoosh, Urent, Яндекс Go, "По пути" и и других компаний.

В Петербурге сервисы кикшеринга соглашение на 2023 год, которое регламентируют правила проката электросамокатов. Аналогичные соглашения подписывали в 2021 и 2022 году. Об этом сообщает комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

В комтрансе отметили, что положения о "запретных зонах" для перемещения на самокатах лягут в основу изменения схем дорожного движения и установки новых дорожных знаков. Само соглашение определяет запретные для поездок на самокатах зоны, устанавливает скоростной режим для перемещения по улицам и различные технические ограничения. В прошлом году его подписали представители Whoosh, Urent, Яндекс Go, "По пути" и и других компаний.

Ранее петербуржцы в 2,5 раза чаще использовали электросамокаты в 2022 году.

Фото: Piter.tv

