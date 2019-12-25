В Петербурге появится карта газонов

В зависимости от типа газона специалисты будут подбирать разный режим косьбы.

В Петербурге прошла встреча общественников города и сотрудников комитета по благоустройству, в ходе которой обсуждались газоны, которые являются частью архитектурного ландшафта. По итогу совещания было принято создать рабочую группу, которая разработает карту петербургских газонов, передает "Петербургский дневник".

На карте будут указаны их типы, чтобы специалистам было проще подбирать разный режим косьбы: ежедневный или раз в сезон. Об этом сообщила председатель ведомства Оксана Гусева.

Люди готовы нам с этой идеей помогать. На встречу пришло много общественников, всего собралось около 30 человек. Все участки травяного покрова получат характеристики: луговой газон, партерный, обыкновенный.

Оксана Гусева

Ранее мы писали, что власти Петербурга приостановили работу детского лагеря "Мечта" на 90 дней.

Фото: Марсово поле / Википедия